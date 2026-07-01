Informations pratiques

Couzeix

Fête de la Sainte-Madeleine course de caisse a savon

Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Rendez-vous le dimanche 19 juillet pour la 7ᵉ Course de Caisses à Savon de Couzeix ! Dès 10h, venez assister au grand prix le plus déjanté de Haute-Vienne et découvrez des bolides aussi fous qu’ingénieux. Le public sera mis à l’honneur et pourra voter pour élire la plus belle caisse à savon. Sur place, profitez également de la buvette du Comité des Fêtes ainsi que d’un espace de restauration assuré par Hot Duck. Venez nombreux partager cette journée pleine de bonne humeur et de sensations ! .

Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la Sainte-Madeleine course de caisse a savon

L’événement Fête de la Sainte-Madeleine course de caisse a savon Couzeix a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole