Fête de la Sainte-Madeleine Animations, balade rétro & feu d’artifice Couzeix
samedi 18 juillet 2026 · Couzeix
Informations pratiques
Couzeix
Fête de la Sainte-Madeleine Animations, balade rétro & feu d’artifice
Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Rendez-vous le samedi 18 juillet pour la Sainte-Madeleine ! Dès 14h, profitez des jeux pour enfants, des stands de créateurs et d’artisans locaux ainsi que de l’exposition de voitures anciennes. Les enfants pourront également se faire maquiller de 14h30 à 17h30. À 14h30, départ du rassemblement des vélos rétro, suivi de nombreuses animations initiation AirBad et cible, danses country, spectacle d’Artishow, démonstration de salsa, mini sketch et concert hommage à Claude François. À partir de 18h, DJ Franck animera la soirée avec le 1er passage des robots. À 22h, ne manquez pas leur spectacle laser, puis entre 22h30 et 23h, le grand feu d’artifice. La soirée se poursuivra ensuite avec DJ Franck jusqu’au bout de la nuit ! .
Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la Sainte-Madeleine Animations, balade rétro & feu d’artifice
L’événement Fête de la Sainte-Madeleine Animations, balade rétro & feu d’artifice Couzeix a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole
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