Course de caisses à savon Couzeix
dimanche 19 juillet 2026 · Couzeix
Informations pratiques
Couzeix
Course de caisses à savon
Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez assister à la 7ème course de caisses à savon de Couzeix. Regardez des bolides aussi fous qu’ingénieux et votez pour élire votre préféré!
Buvette du comité des fêtes. Restauration sur place avec des food trucks. Reseignements par téléphone ou par mail en lien. .
Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 30 42 cdfcouzeix@gmail.com
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English : Course de caisses à savon
L’événement Course de caisses à savon Couzeix a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Limoges Métropole
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