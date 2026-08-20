Fête de la science à la médiathèque, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille

Informations pratiques

Fête de la science à la médiathèque Samedi 10 octobre, 14h30 Médiathèque du Vieux-Lille Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Cette année, la Fête de la science vous donne rendez-vous du 2 au 12 octobre 2026 pour explorer l’alimentation, le goût et la cuisine dans toutes leurs dimensions scientifiques !

L’équipe de la médiathèque propose aux ados et adultes la projection d’un documentaire suivie d’un quiz ludique et instructif, sur la cuisine dans la littérature.

Médiathèque du Vieux-Lille 25-27 place Louise de Bettignies Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12570/quizz-la-cuisine-dans-la-litterature »}, {« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12569/projection-mystere »}] [{« link »: « https://www.fetedelascience.fr/saveurs-savantes-la-cerise-sur-le-gateau »}]

Vivez une expérience interactive sur le thème « Saveurs savantes »