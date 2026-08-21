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Fête de la Science – Atelier Hiéroglyphes, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

samedi 10 octobre 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) · Draguignan

Fête de la Science – Atelier Hiéroglyphes, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP)
Adresse
75 place Georges Brassens, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com

Fête de la Science – Atelier Hiéroglyphes Samedi 10 octobre, 10h00, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00

Evénement « Fête de la science » en partenariat avec Centralex et archéodidacte

À l’occasion de la Fête de la Science et de l’exposition « Archéologie d’ici et d’ailleurs », partez à la découverte de l’Égypte ancienne avec l’égyptologue Amandine Marshall : créez un jouet égyptien le matin et initiez-vous aux hiéroglyphes l’après-midi.
Public famille – Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com
10h puis 14h – Musée des Arts et Traditions Populaires

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.dracenie.com »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
À l’occasion de la Fête de la Science et de l’exposition « Archéologie d’ici et d’ailleurs »

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