Fête de la Science – Atelier Hiéroglyphes, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Fête de la Science – Atelier Hiéroglyphes Samedi 10 octobre, 10h00, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00

Evénement « Fête de la science » en partenariat avec Centralex et archéodidacte

À l’occasion de la Fête de la Science et de l’exposition « Archéologie d’ici et d’ailleurs », partez à la découverte de l’Égypte ancienne avec l’égyptologue Amandine Marshall : créez un jouet égyptien le matin et initiez-vous aux hiéroglyphes l’après-midi.

Public famille – Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com

10h puis 14h – Musée des Arts et Traditions Populaires

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.dracenie.com »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

À l’occasion de la Fête de la Science et de l’exposition « Archéologie d’ici et d’ailleurs »