Fête de la Science | BUT GIM – IUT de Saint-Malo, IUT de Saint-Malo, Saint-Malo

Informations pratiques

Fête de la Science | BUT GIM – IUT de Saint-Malo Jeudi 15 octobre, 09h30, 13h30 IUT de Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Entrée libre pour le grand public, sur inscription pour des classes d’école

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:30:00+02:00 – 2026-10-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T13:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:30:00+02:00

C’est parti pour l’édition 2026 de la fête de la science !

Créée en 1991, la Fête de la Science est organisée chaque année par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Découvrir, s’émerveiller, rêver, se questionner, inventer… La science, c’est tout cela, et c’est cette passionnante aventure qu’est la Fête de la Science. Cette année, les manipulations porteront sur le thème de la transition écologique.

Comme chaque année, le département Génie Industriel Maintenance de l’IUT de Saint-Malo vous invite à découvrir des expériences scientifiques menées par ses étudiant.e.s.

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne

L’IUT de Saint-Malo vous propose de découvrir à l’occasion de la Fête de la Science des expériences menées par les étudiant.e.s du BUT Génie Industriel et Maintenance.

Anna Schoenauer