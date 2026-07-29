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AGENDA · Cognac

Fête de la science Médiathèque de Cognac Cognac

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Cognac
Adresse
10 rue du minage
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Fête de la science

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Levez les yeux vers les étoiles et venez vivre des temps de découverte.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, cette animation se réalisera en demi groupes
  .

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50  bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Science Festival

Look up at the stars and come experience a journey of discovery.

To ensure we can welcome you in the best possible conditions, this activity will be held in smaller groups:

L’événement Fête de la science Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac

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