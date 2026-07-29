Fête de la science Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Fête de la science

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Levez les yeux vers les étoiles et venez vivre des temps de découverte.



Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, cette animation se réalisera en demi groupes

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Science Festival

Look up at the stars and come experience a journey of discovery.



To ensure we can welcome you in the best possible conditions, this activity will be held in smaller groups:

L’événement Fête de la science Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac