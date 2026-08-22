Fête de la Science Conférence de Nadine Draux Descartes
mercredi 10 octobre 2029 · Descartes
Informations pratiques
Descartes
Fête de la Science Conférence de Nadine Draux
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2029-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2029-10-10
L’Espace Muséal de Descartes organise une conférence de Nadine Draux, enseignante en psychologie et philosophie sur le thème De Descartes à nos jours, comment penser les relations de l’animal à l’humain en lien avec les problématiques alimentaires et environnementales ? .
Dans le cadre de la Fête de la Science, l’Espace Muséal de Descartes organise une conférence de Nadine Draux, enseignante en psychologie et philosophie sur le thème De Descartes à nos jours, comment penser les relations de l’animal à l’humain en lien avec les problématiques alimentaires et environnementales ? . .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 00 musee@ville-descartes.fr
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English :
The Descartes Museum is hosting a lecture by Nadine Draux, a professor of psychology and philosophy, on the topic From Descartes to the present day, how can we conceptualize the relationship between animals and humans in light of food and environmental issues?
L’événement Fête de la Science Conférence de Nadine Draux Descartes a été mis à jour le 2026-08-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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