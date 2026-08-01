Informations pratiques

Descartes

Spectacle L’Infini des Routes

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Par la Compagnie Aujourd’hui ou Demain d’après Gelsomina de Pierrette Dupoyet. Deux saltimbanques font revivre avec poésie l’histoire de Gelsomina, Zampano et Il Matto, les héros de La Strada. Un spectacle sensible inspiré de l’univers de Federico Fellini.

Par la Compagnie Aujourd’hui ou Demain d’après Gelsomina de Pierrette Dupoyet.

Deux saltimbanques au hasard de la route installent leur petit cirque sur une place de village.

Tantôt clowns, funambules, comédiennes, musiciennes, elles proposent une évocation poétique de leur rencontre, et des petits bouts de vie partagés, il y a bien longtemps, avec Gelsomina, Zampano et Il Matto les trois héros de la Strada. Elles se souviennent et racontent à leur façon…

Adapté du texte Gelsomina de Pierrette Dupoyet ce spectacle nous plonge dans l’univers sensible et dramatique de Federico Fellini. Soixante dix ans après la sortie de La Strada, l’histoire de ses trois héros nous déroute et nous bouleverse toujours. Et si cette fois, Zampano parvenait à briser sa chaîne non pour gagner sa vie, mais .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

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English :

By the Aujourd’hui ou Demain Theater Company, based on *Gelsomina* by Pierrette Dupoyet. Two street performers poetically bring to life the story of Gelsomina, Zampano, and Il Matto, the heroes of *La Strada*. A sensitive production inspired by the world of Federico Fellini.

L’événement Spectacle L’Infini des Routes Descartes a été mis à jour le 2026-08-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire