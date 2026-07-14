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Exposition  » Tableaux d’artistes en mosaïque  » Descartes

mercredi 19 août 2026 · Descartes

Exposition  » Tableaux d’artistes en mosaïque  » Descartes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
683 Rue Notre Dame
Ville
37160 Descartes
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Descartes

Exposition  » Tableaux d’artistes en mosaïque  »

683 Rue Notre Dame Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-19

Tableaux d’artistes en mosaïque par Jean-Marie Vandurme.
Tableaux d’artistes en mosaïque par Jean-Marie Vandurme.   .

683 Rue Notre Dame Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06  agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Mosaic paintings by Jean-Marie Vandurme.

L’événement Exposition  » Tableaux d’artistes en mosaïque  » Descartes a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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