Informations pratiques

Descartes

Exposition » Tableaux d’artistes en mosaïque »

683 Rue Notre Dame Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-19

Tableaux d’artistes en mosaïque par Jean-Marie Vandurme.

Tableaux d’artistes en mosaïque par Jean-Marie Vandurme. .

683 Rue Notre Dame Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Mosaic paintings by Jean-Marie Vandurme.

L’événement Exposition » Tableaux d’artistes en mosaïque » Descartes a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire