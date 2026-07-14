Exposition » Tableaux d’artistes en mosaïque » Descartes
mercredi 19 août 2026 · Descartes
Informations pratiques
Descartes
Exposition » Tableaux d’artistes en mosaïque »
683 Rue Notre Dame Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-19
Tableaux d’artistes en mosaïque par Jean-Marie Vandurme.
Tableaux d’artistes en mosaïque par Jean-Marie Vandurme. .
683 Rue Notre Dame Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
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English :
Mosaic paintings by Jean-Marie Vandurme.
L’événement Exposition » Tableaux d’artistes en mosaïque » Descartes a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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