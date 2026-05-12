Descartes

Atelier Origami

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Les enfants de 7 à 12 ans découvriront les secrets du musée Gustave Trouvé en retraçant son histoire, ses différentes inventions. Puis, s’inspirant des découvertes et inventions de Gustave Trouvé, ils créeront un bateau et un oiseau en origami.

Les enfants de 7 à 12 ans découvriront les secrets du musée Gustave Trouvé en retraçant son histoire, ses différentes inventions. Puis, s’inspirant des découvertes et inventions de Gustave Trouvé, ils créeront un bateau et un oiseau en origami. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

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English :

Children aged 7 to 12 will discover the secrets of the Gustave Trouvé Museum, tracing its history and inventions. Then, inspired by Gustave Trouvé’s discoveries and inventions, they’ll create an origami boat and bird.

L’événement Atelier Origami Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire