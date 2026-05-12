Descartes

Exposition temporaire Dracula

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Cette exposition créée par l’Inrap autour du mythique vampire Dracula présente à la manière d’une enquête d’archéo-fiction, la démarche de l’archéologie tout en développant son esprit critique face à des informations, qu’elles soient scientifiques ou qu’elles en aient seulement l’apparence.

Cette exposition créée par l’Inrap autour du mythique vampire Dracula présente à la manière d’une enquête d’archéo-fiction, la démarche de l’archéologie tout en développant son esprit critique face à des informations, qu’elles soient scientifiques ou qu’elles en aient seulement l’apparence. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

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English :

This exhibition, created by Inrap around the mythical vampire Dracula, takes an archaeo-fictional approach to archaeology, while developing critical thinking skills in the face of information, whether scientific or only seemingly so.

L’événement Exposition temporaire Dracula Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire