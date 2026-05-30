Forum des associations Descartes
Forum des associations Descartes samedi 5 septembre 2026.
Descartes
Forum des associations
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 15:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les associations de Descartes lors de cette journée.
Venez découvrir les associations de Descartes lors de cette journée. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
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English :
Come and discover Descartes’ associations on this day.
L’événement Forum des associations Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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