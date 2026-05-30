Descartes

Forum des associations

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 15:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir les associations de Descartes lors de cette journée.

Venez découvrir les associations de Descartes lors de cette journée. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Come and discover Descartes’ associations on this day.

L’événement Forum des associations Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire