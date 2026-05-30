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Forum des associations Descartes

Forum des associations Descartes

Forum des associations Descartes samedi 5 septembre 2026.

Ville : 37160 Descartes

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Descartes

Forum des associations

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 15:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir les associations de Descartes lors de cette journée.
Venez découvrir les associations de Descartes lors de cette journée.   .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06  agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Come and discover Descartes’ associations on this day.

L’événement Forum des associations Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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