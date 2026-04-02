Informations pratiques

Ensisheim

Fête de la Science

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-02

La Fête de la Science est une manifestation populaire et gratuite qui célèbre les sciences, les techniques et les innovations sur l’ensemble du territoire.

Elle s’adresse à tous les publics et contribue à favoriser le partage des savoirs entre les scientifiques et les citoyens.

Initiée par Hubert Curien en 1991 et organisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, la Fête de la Science propose des milliers d’événements originaux et participatifs, en France comme à l’international.

Elle a lieu chaque année à la première quinzaine d’octobre en métropole, en outremer et à l’étranger.

Lors de cet événement, des milliers de scientifiques, enseignants, médiateurs culturels, bibliothécaires partagent avec les publics leur enthousiasme et leur curiosité pour les sciences, les techniques et les innovations à travers de multiples animations.

Le service culturel de la Ville d’Ensisheim est en train de préparer un programme d’animations à découvrir à la rentrée ! 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

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English :

L’événement Fête de la Science Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Centre Haut-Rhin Ensisheim