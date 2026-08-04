Fête de la science Les collections préhistoriques MAAP Périgueux
dimanche 4 octobre 2026 · MAAP · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Fête de la science Les collections préhistoriques
MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Dans le cadre de la fête de la Science.
Partez à la découverte des collections préhistoriques à l’occasion de la fête de la science et de la journée célébrant le réseau Chemins de l’art rupestre et de la Préhistoire
Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles. .
MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73 maap-accueil@perigueux.fr
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English : Fête de la science Les collections préhistoriques
L’événement Fête de la science Les collections préhistoriques Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux
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