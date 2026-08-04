Fête de la science Les collections préhistoriques MAAP Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Fête de la science Les collections préhistoriques

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre de la fête de la Science.

Partez à la découverte des collections préhistoriques à l’occasion de la fête de la science et de la journée célébrant le réseau Chemins de l’art rupestre et de la Préhistoire

Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles. .

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73 maap-accueil@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la science Les collections préhistoriques

L’événement Fête de la science Les collections préhistoriques Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux