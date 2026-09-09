Fête de la Science Malle d’expériences scientifiques à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis

Informations pratiques

Fougerolles-du-Plessis

Fête de la Science Malle d’expériences scientifiques à Fougerolles-du-Plessis

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-09

Une malle pour découvrir les sciences tout en s’amusant.

Viens t’amuser et découvrir les sciences avec des jeux interactifs et expériences amusantes !

Gratuit / à partir de 6 ans / aux horaires d’ouverture

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Mayenne et le Zoom .

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr

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English :

A kit for discovering science while having fun.

L’événement Fête de la Science Malle d’expériences scientifiques à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-14 par Bocage Mayennais Tourisme