Fête de la Science Malle d’expériences scientifiques à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis · Fougerolles-du-Plessis
Informations pratiques
Fougerolles-du-Plessis
Fête de la Science Malle d’expériences scientifiques à Fougerolles-du-Plessis
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-09
Une malle pour découvrir les sciences tout en s’amusant.
Viens t’amuser et découvrir les sciences avec des jeux interactifs et expériences amusantes !
Gratuit / à partir de 6 ans / aux horaires d’ouverture
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Mayenne et le Zoom .
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr
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English :
A kit for discovering science while having fun.
L’événement Fête de la Science Malle d’expériences scientifiques à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-14 par Bocage Mayennais Tourisme
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