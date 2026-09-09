Fête de la science Place de l’Echevinage Saintes
jeudi 1 octobre 2026 · Place de l'Echevinage · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Fête de la science
Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-01
Du 1er au 21 octobre 2026, les médiathèques François-Mittrerrand et Louis-Aragon vous proposent animations, ateliers, conférences et spectacles à l’occasion de la fête de la science.
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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39
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English :
From October 1 to 21, 2026, the François-Mitterrand and Louis-Aragon media libraries will be hosting activities, workshops, lectures, and performances as part of the Science Festival.
L’événement Fête de la science Saintes a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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