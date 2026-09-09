Fête de la science Place de l’Echevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Fête de la science

Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-01

Du 1er au 21 octobre 2026, les médiathèques François-Mittrerrand et Louis-Aragon vous proposent animations, ateliers, conférences et spectacles à l’occasion de la fête de la science.

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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

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English :

From October 1 to 21, 2026, the François-Mitterrand and Louis-Aragon media libraries will be hosting activities, workshops, lectures, and performances as part of the Science Festival.

L’événement Fête de la science Saintes a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge