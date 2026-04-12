Fête de la Science : village des Sciences avec Camille Bouffiès, Delphine Barbier-Pain et Christina Dina, Le Chronographe, Rezé
dimanche 4 octobre 2026 · Le Chronographe · Rezé
Informations pratiques
Fête de la Science : village des Sciences avec Camille Bouffiès, Delphine Barbier-Pain et Christina Dina Dimanche 4 octobre, 14h00 Le Chronographe Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Pour la Fête de la science, le Chronographe invite les scientifiques à explorer les thèmes de Maternités. Chacune des scientifiques proposent des médiations sur sa thématique de recherches.
Chaque spécialiste interviendra 3 ou 4 fois dans l’après-midi durant 15-20 minutes, en alternance avec les autres.
– Présence de Camille Bouffiès pour la partie funéraire (les sépultures d’Aulnat et de Marengo), et le bassin de la partie Enfanter
– Présence de Christian Dina pour la partie sur la paléogénétique
– Présence de Delphine Barbier-Pain dans l’atelier 1 : elle propose des ateliers de 45 minutes sur l’étude des pollens. Ils sont accessibles à partir de 7 ans dans la limite de 10 participants par atelier. Les ateliers ont lieu :
- à 14h30
- à 15h45
Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]
Pour la Fête de la science, le Chronographe invite les scientifiques à explorer les thèmes de Maternités. Chacune des scientifiques proposent des médiations sur sa thématique de recherches.
@Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace
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