Fête de la Science : village des Sciences avec Camille Bouffiès, Delphine Barbier-Pain et Christina Dina, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

Fête de la Science : village des Sciences avec Camille Bouffiès, Delphine Barbier-Pain et Christina Dina Dimanche 4 octobre, 14h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Pour la Fête de la science, le Chronographe invite les scientifiques à explorer les thèmes de Maternités. Chacune des scientifiques proposent des médiations sur sa thématique de recherches.

Chaque spécialiste interviendra 3 ou 4 fois dans l’après-midi durant 15-20 minutes, en alternance avec les autres.

– Présence de Camille Bouffiès pour la partie funéraire (les sépultures d’Aulnat et de Marengo), et le bassin de la partie Enfanter

– Présence de Christian Dina pour la partie sur la paléogénétique

– Présence de Delphine Barbier-Pain dans l’atelier 1 : elle propose des ateliers de 45 minutes sur l’étude des pollens. Ils sont accessibles à partir de 7 ans dans la limite de 10 participants par atelier. Les ateliers ont lieu :

à 14h30

à 15h45

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

Pour la Fête de la science, le Chronographe invite les scientifiques à explorer les thèmes de Maternités. Chacune des scientifiques proposent des médiations sur sa thématique de recherches.

@Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace