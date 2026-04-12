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Fête de la Science : village des Sciences avec Valérie Delattre, Delphine Barbier-Pain et Isabelle Derrendinger, Le Chronographe, Rezé

samedi 3 octobre 2026 · Le Chronographe · Rezé

Fête de la Science : village des Sciences avec Valérie Delattre, Delphine Barbier-Pain et Isabelle Derrendinger, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Le Chronographe
Adresse
21 Rue Saint Lupien, Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Fête de la Science : village des Sciences avec Valérie Delattre, Delphine Barbier-Pain et Isabelle Derrendinger Samedi 3 octobre, 14h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Pour la Fête de la science, le Chronographe invite les scientifiques à explorer les thèmes de Maternités. Chacune des scientifiques proposent des médiations sur sa thématique de recherches.
Chaque spécialiste interviendra 3 ou 4 fois dans l’après-midi durant 15-20 minutes, en alternance avec les autres.
– Présence de Valérie Delattre pour la partie funéraire (les sépultures d’Aulnat et de Marengo), et le bassin de la partie Enfanter
– Présence d’Isabelle Derrendinger, sage-femme directrice à l’école de sages-femmes de Nantes dans le pôle Attendre et Enfanter.
– Présence de Delphine Barbier-Pain dans l’atelier 1 : elle proposera des ateliers sur l’étude des pollens. Les ateliers sont accessibles à partir de 7 ans dans la limité de 10 personnes par atelier. Ils durent 45 min. Ils ont lieu à :

  • à 14h30
  • à 15h45
  • à 17h

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]
Pour la Fête de la science, le Chronographe invite les scientifiques à explorer les thèmes de Maternités. Chacune des scientifiques proposent des médiations sur sa thématique de recherches.

@Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace

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