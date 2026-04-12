Fête de la Science : visite guidée Maternités, archéologie de la figure maternelle – Spéciale Famille, Le Chronographe, Rezé
samedi 10 octobre 2026 · Le Chronographe · Rezé
Informations pratiques
Fête de la Science : visite guidée Maternités, archéologie de la figure maternelle – Spéciale Famille 10 et 11 octobre Le Chronographe Loire-Atlantique
Entrée + médiation : Entre 2€ et 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T15:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T15:30:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00
1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les familles.
Jauge 20 personnes
Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 52 10 83 20 »}]
1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les familles.
@Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Espace
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