Fête de la Science : visite guidée Maternités, archéologie de la figure maternelle – Spéciale Famille, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

Fête de la Science : visite guidée Maternités, archéologie de la figure maternelle – Spéciale Famille 10 et 11 octobre Le Chronographe Loire-Atlantique

Entrée + médiation : Entre 2€ et 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T15:30:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les familles.

Jauge 20 personnes

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 52 10 83 20 »}]

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les familles.

@Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Espace