Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Fête de la St Robert d’été

Jardin public et esplanade de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Fête traditionnelle avec concours de pétanque, repas, bal et feux d’artifice le samedi, messe avec procession le dimanche

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Jardin public et esplanade de la gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 48 46 39 comitedesfetes.lcd@gmail.com

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English :

Traditional festival featuring a pétanque tournament, a meal, a dance, and fireworks on Saturday; Mass with a procession on Sunday

L’événement Fête de la St Robert d’été La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay