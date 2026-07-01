Fête de la St Robert d’été La Chaise-Dieu
samedi 25 juillet 2026 · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Fête de la St Robert d’été
Jardin public et esplanade de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Fête traditionnelle avec concours de pétanque, repas, bal et feux d’artifice le samedi, messe avec procession le dimanche
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Jardin public et esplanade de la gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 48 46 39 comitedesfetes.lcd@gmail.com
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English :
Traditional festival featuring a pétanque tournament, a meal, a dance, and fireworks on Saturday; Mass with a procession on Sunday
L’événement Fête de la St Robert d’été La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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