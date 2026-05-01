Fête de la Vigne et du Vin Domaine de Valdition Orgon

Orgon

Fête de la Vigne et du Vin

Samedi 16 mai 2026 de 10h à 19h. Domaine de Valdition Chemin de Valdition Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Fête de la Vigne et du Vin au Domaine de Valdition.

Fête de la Vigne et du Vin au Domaine de Valdition.



Rendez-vous le samedi 16 mai pour déguster nos nouveaux millésimes & découvrir nos vignes en calèches.

Dégustations de nos vins et nos huiles d’olives biologiques.



Restauration possible sur place. Réservation ouverte jusqu’au 10 Mai.



Menu unique Volaille sauce vin blanc de Valdition, et Risotto de petit épeautre aux légumes de saison (pois, fèves, asperges…), Fraises de pays, huile d’Olive de Valdition, touche de sucre et chantilly maison, eau, café, verre de vin offert. .

Domaine de Valdition Chemin de Valdition Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 08 12 valdition@valdition.com

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English :

Vine and Wine Festival at Domaine de Valdition.

L’événement Fête de la Vigne et du Vin Orgon a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence