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Fête de lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Germaine Tillion Paris

samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Germaine Tillion · Paris

Fête de lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Germaine Tillion
Adresse
6 rue du Commandant Schlœsing
Ville
75016 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Seul l'atelier de calligraphie nécessite une réservation</p>

Venez découvrir avec nous la sélection et participer à de nombreuses animations autour du manga : atelier de calligraphie (sur inscription de 15h à 16h ou de 16h à 17h), maquillage, création de badges, quiz…

Les Mordus du Manga reviennent pour une nouvelle édition !
Le samedi 05 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Seul l’atelier de calligraphie nécessite une réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T17:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing  75016 Paris


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