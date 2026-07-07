Fête de lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Informations pratiques

Venez découvrir avec nous la sélection et participer à de nombreuses animations autour du manga : atelier de calligraphie (sur inscription de 15h à 16h ou de 16h à 17h), maquillage, création de badges, quiz…

Les Mordus du Manga reviennent pour une nouvelle édition !

Le samedi 05 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Seul l’atelier de calligraphie nécessite une réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T17:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



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