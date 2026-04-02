Fête de l’Anim’ 2026 Quai de la Charente Angoulême
Fête de l’Anim’ 2026 Quai de la Charente Angoulême jeudi 15 octobre 2026.
Angoulême
Fête de l’Anim’ 2026
Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-15
La Fête de l’Anim’ revient en 2026 pour une 5ème édition ! Magelis, en partenariat avec l’AFCA, vous propose des avant-premières, des projections publiques, des classes de maîtres, un programme enfants et des rencontres professionnelles …
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Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 00 00
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English :
La Fête de l’Anim’ returns in 2026 for a 5th edition! Magelis, in partnership with the AFCA, offers previews, public screenings, master classes, a children’s program and professional meetings?
L’événement Fête de l’Anim’ 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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