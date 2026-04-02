Fête de l’Anim’ 2026 Quai de la Charente Angoulême

Angoulême

Fête de l’Anim’ 2026

Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-15

La Fête de l’Anim’ revient en 2026 pour une 5ème édition ! Magelis, en partenariat avec l’AFCA, vous propose des avant-premières, des projections publiques, des classes de maîtres, un programme enfants et des rencontres professionnelles …

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Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 00 00

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English :

La Fête de l’Anim’ returns in 2026 for a 5th edition! Magelis, in partnership with the AFCA, offers previews, public screenings, master classes, a children’s program and professional meetings?

L’événement Fête de l’Anim’ 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême