Fête de l’arbre et de la nature Conférence La forêt gourmande Amphithéâtre du Lycée de l’Oisellerie La Couronne

La Couronne

Fête de l’arbre et de la nature Conférence La forêt gourmande

Amphithéâtre du Lycée de l’Oisellerie 40 Allée de l’Oisellerie La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

À l’occasion de la fête de l’Arbre et de la Nature, Fabrice Desjours vous invitent à découvrir au cours de cette conférence sa conception de jardins-forêts ou forêts comestibles à travers son expérience.



Réservation obligatoire.

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Amphithéâtre du Lycée de l’Oisellerie 40 Allée de l’Oisellerie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

To mark the Fête de l’Arbre et de la Nature, Fabrice Desjours invites you to discover his concept of garden-forests or edible forests, based on his own experience.



Reservations required.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Conférence La forêt gourmande La Couronne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême