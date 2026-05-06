Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue… Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue… Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue…
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-18 03:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19
LA FÊTE DE L’ART 2026 EVENEMENT OFFICIEL
L’association Tetrapop vous donne rendez-vous à La Poèterie pour célébrer l’art sous toutes ses formes!
PROGRAMMATION
VENDREDI 16h à 03h : Orange Blossom | Les Tambours du Bronx | dj Miss Tick | O’ZAM
SAMEDI 11h à 03h : Sniper Officiel | RAKOON | TON ZINC | Djnee | Nomad Nomad
(Ethno Machine)
DIMANCHE 11h à 01h : Soviet Suprem | THK Tetra Hydro K | Kaslan | Asso K-Bestan
60 ARTISTES PLASTICIENS EN PERFORMANCE LIVE SUR LES TROIS JOURS
ET TOUJOURS EN JOURNEE
Vente aux enchères
Déambulations
Cirque
Art de rue
Stand de prévention
ATTENTION ?
+5€ sur les billets pris sur place
Jauge très limitée pour le confort de tous-tes
BILLETTERIE
Pass 1 jour 25€
Pass 2 jours 45€
Pass 3 jours 70€
Croco Pass PASS 3 JOURS + CADEAUX ? (limité aux 50 premiers !)
Tarif réduit 5€ (11h ? 17h)
Moins de 16 ans 10€
Animaux non autorisés .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
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English : Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue…
L’événement Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue… Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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