Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue… Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue…

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-18 03:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

LA FÊTE DE L’ART 2026 EVENEMENT OFFICIEL

L’association Tetrapop vous donne rendez-vous à La Poèterie pour célébrer l’art sous toutes ses formes!

PROGRAMMATION

VENDREDI 16h à 03h : Orange Blossom | Les Tambours du Bronx | dj Miss Tick | O’ZAM

SAMEDI 11h à 03h : Sniper Officiel | RAKOON | TON ZINC | Djnee | Nomad Nomad

(Ethno Machine)

DIMANCHE 11h à 01h : Soviet Suprem | THK Tetra Hydro K | Kaslan | Asso K-Bestan

60 ARTISTES PLASTICIENS EN PERFORMANCE LIVE SUR LES TROIS JOURS

ET TOUJOURS EN JOURNEE

Vente aux enchères

Déambulations

Cirque

Art de rue

Stand de prévention

ATTENTION ?

+5€ sur les billets pris sur place

Jauge très limitée pour le confort de tous-tes

BILLETTERIE

Pass 1 jour 25€

Pass 2 jours 45€

Pass 3 jours 70€

Croco Pass PASS 3 JOURS + CADEAUX ? (limité aux 50 premiers !)

Tarif réduit 5€ (11h ? 17h)

Moins de 16 ans 10€

Animaux non autorisés .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue…

L’événement Fête de l’Art de La Poèterie 3 jours de concerts, 60 artistes plasticiens en performance live, spectacle de rue… Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !