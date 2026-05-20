Fête de l’atelier n°7 Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay
Fête de l’atelier n°7 Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay dimanche 7 juin 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Fête de l’atelier n°7
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
Date(s) :
2026-06-07
L’atelier n°7 est en fête !
Rendez-vous sous les halles.
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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 02 31 32 lateliernumero7@gmail.com
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English :
Atelier n°7 is celebrating!
See you under the covered market.
L’événement Fête de l’atelier n°7 Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Loire Semène
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