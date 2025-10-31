Fête de l’École Bonnat
Fête de l’École Bonnat vendredi 26 juin 2026.
Fête de l’École
Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Fête de l’École
Vendredi 26 Juin
–> ASC école de Bonnat .
Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 28
English : Fête de l’École
German : Fête de l’École
Italiano :
Espanol : Fête de l’École
L’événement Fête de l’École Bonnat a été mis à jour le 2025-10-31 par Portes de la Creuse en Marche