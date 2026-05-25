Fête de l’école du Breuil Ecole Du Breuil Paris

Un engagement fort pour la transition écologique !

Léon Garaix, directeur de l’école depuis 5 ans a coutume de dire « Nous avons la chance d’être du bon côté de l’histoire en contribuant directement à la transition écologique. À la fois dans nos pratiques d’entretien du jardin mais surtout grâce à la formation responsable de centaines de nouveaux et nouvelles professionnel·les du secteur du paysage chaque année ».

Du Breuil en fête s’inscrit aussi dans une démarche écoresponsable. Les animations et expositions mettent en avant des pratiques durables :

Vente de plantes produites sur place.

Sensibilisation à la biodiversité au travers des parcours exigeants ou ludiques selon les envies !

Restauration durable : des food trucks engagés proposeront notamment des offres végétariennes.

Démarche zéro déchet.

Un programme joyeux et diversifié

Au-delà des ventes, Du Breuil en fête propose une programmation joyeuse et bon enfant grâce à l’investissement de plus de 120 personnes de l’école le jour J (élèves, professeur·es, jardinière·es, agent·es) mêlant découvertes, ateliers, expositions et rencontres autour de la nature en ville. Voici quelques exemples d’animations.

Expositions et projets d’études

Reconnaissance des végétaux : c’est l’un des piliers de la formation à l’Ecole Du Breuil. Les élèves et leurs professeur·es donneront quelques-uns de leurs « trucs » pour reconnaître les végétaux plus facilement

Exposition « Voyage d’études en Crète » : découverte des travaux des élèves sur les palettes végétales méditerranéennes.

Posters d’aménagement écologique : les étudiant·es de la Licence Pro ECOPUR présenteront leurs projets d’aménagement durable.

Ateliers, animations et expositions

Plus d’une dizaine de visites du domaine de l’Ecole sera proposée chaque jour.

Des ateliers jardinage/rempotage pour les enfants.

Des animations autour de la préservation des écosystèmes : fresque de la terre, atelier sur le lien plante-polinisateurs avec l’observatoire de la biodiversité de la Ville de Paris, jeux sur l’alimentation durable…

Démonstration de grimpe : le métier d’arboriste grimpeur exige sérénité et adresse physique. Formateurs et futurs arboristes présenteront leur métier depuis les arbres.

Plus de vingt propositions artistiques et culturelles au total pour tous les publics : chorale, ateliers beaux-arts, créations artistiques autour du végétal…

Infos pratiques

Dates : 30 et 31 mai 2026

Lieu : École Du Breuil, Route de la Ferme, Bois de Vincennes, 75012 Paris

Horaires : 10h-18h (attention, habituellement le parc est ouvert à 9h)

Accès : Métro, bus, RER (détails sur le site de l’école)

Entrée gratuite

Certaines animations sur réservation

La programmation détaillée sera disponible sur le site web : www.ecoledubreuil.fr

N’oubliez pas vos sacs ou brouettes pour emporter vos plantes

Pour sa nouvelle édition, Du Breuil en fête s’impose comme le rendez-vous incontournable des amoureuses et amoureux des plantes, du paysage et de la biodiversité urbaine. Avec 16 000 visiteurs et visiteuses en 2025, cette fête parisienne au cœur du bois de Vincennes confirme son attractivité grâce à la vente exceptionnelle des surplus de plantes produites par les jardinier·es et les élèves de l’école, de la récolte des graines au dernier rempotage. Les conseils prodigués par l’équipe et les jeunes en formation pendant ces deux jours font le succès de l’opération. Des plantes rares, produites localement et adaptées à la ville seront disponibles, offrant l’opportunité à un large public de transformer balcons, jardins et autres espaces verts en espaces de nature, à petits prix.

Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00

Ecole Du Breuil Route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.ecoledubreuil.fr/evenement/fete-de-lecole-du-breuil-2026/ https://www.facebook.com/ecoledubreuilparis/ https://www.facebook.com/ecoledubreuilparis/



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