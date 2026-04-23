Senonches

Fête de l’écotourisme

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’office de tourisme vous propose la fête de l’écotourisme. Une journée orientée sur le territoire. Visite de ville, atelier familial, animation survie, visite de l’étang de l’Isle avec explication de sa gestion et pour finir une conférence suivie d’un dîner. Une journée qui plaira à toutes et tous

L’office de tourisme vous propose la fête de l’écotourisme. Une journée orientée sur le territoire. Visite de ville, atelier familial, animation survie, visite de l’étang de l’Isle avec explication de sa gestion et pour finir une conférence suivie d’un dîner. Une journée qui plaira à toutes et tous. .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

The tourist office invites you to the ecotourism festival. A day focused on the region. A city tour, family workshops, survival activities, a visit to the Isle pond with an explanation of its management and, to finish, a conference followed by dinner. A day to please everyone

L’événement Fête de l’écotourisme Senonches a été mis à jour le 2026-04-23 par OTs DU PERCHE