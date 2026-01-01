Fête de l’élevage à Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez
Mur-de-Barrez Aveyron
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-08
2026-08-07
Exposition de toutes les races locales, jeux pour les enfants, ciné-débat, concours de cuisine, concerts.
Programme 2026 à venir.
La fête de l’élevage est organisée par l’association des Jeunes Agriculteurs du Carladez.
Repli au gymnase pour la soirée en cas d'intempérie.
Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 7 82 19 45 68 jacarladez@gmail.com
English :
Exhibition of all local breeds, games for children, film-debate, cooking competition, concerts.
