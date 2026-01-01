Fête de l’élevage à Mur-de-Barrez

Mur-de-Barrez Aveyron

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-08

2026-08-07

Exposition de toutes les races locales, jeux pour les enfants, ciné-débat, concours de cuisine, concerts.

Programme 2026 à venir.

La fête de l’élevage est organisée par l’association des Jeunes Agriculteurs du Carladez.

Repli au gymnase pour la soirée en cas d'intempérie.

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 7 82 19 45 68 jacarladez@gmail.com

English :

Exhibition of all local breeds, games for children, film-debate, cooking competition, concerts.

