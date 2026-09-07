Fête de l’environnement, Parc de la Chevrette, Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

Fête de l’environnement Samedi 19 septembre, 14h00 Parc de la Chevrette Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Dans un cadre bucolique, la fête de l’environnement propose de vous sensibiliser aux impacts opérés par les changements climatiques et aux bonnes pratiques à mettre en œuvre. Entre fresques du climat, escape game écologique, ateliers de récupération et bien d’autres activités, apprenez à devenir le citoyen de demain !

Parc de la Chevrette rue de la Chevrette 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Les Écondeaux Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dans un cadre bucolique, la fête de l’environnement propose de vous sensibiliser aux impacts opérés par les changements climatiques et aux bonnes pratiques à mettre en œuvre. Entre fresques du escape…