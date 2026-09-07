La Micro-Folie fête ses 1 an!, Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Micro-Folie Epinay-sur-Seine · Épinay-sur-Seine
Informations pratiques
La Micro-Folie fête ses 1 an! Samedi 19 septembre, 18h00 Micro-Folie Epinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Zoom sur la Cathédrale Notre Dame de Paris avec la projection du film de Jean Delannoy « Notre Dame de Paris » avec Anthony Quinn et Gina Lollobridgida.
Micro-Folie Epinay-sur-Seine 35 rue de Paris 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0149719898 »}]
Zoom sur la Cathédrale Notre Dame de Paris avec la projection du film de Jean Delannoy « Notre Dame de Paris » avec Anthony Quinn et Gina Lollobridgida.
À voir aussi à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
- Mme d’Epinay, femme des Lumières, femme de Lettres, Hôtel de Ville, Épinay-sur-Seine 18 septembre 2026
- Fête de l’environnement, Parc de la Chevrette, Épinay-sur-Seine 19 septembre 2026
- Promenade théâtrale « Louise d’Epinay, une philosophe à l’ombre des Lumières », Studios de cinéma, Épinay-sur-Seine 19 septembre 2026
- Visite guidée musicale de l’église Notre-Dame-des-Missions, Église Notre-Dame-des-Missions, Épinay-sur-Seine 19 septembre 2026
- Balade guidée “Les femmes dans la ville”, Hôtel de Ville, Épinay-sur-Seine 19 septembre 2026