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La Micro-Folie fête ses 1 an!, Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Micro-Folie Epinay-sur-Seine · Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Micro-Folie Epinay-sur-Seine
Adresse
35 rue de Paris 93800 Epinay-sur-Seine
Ville
93800 Épinay-sur-Seine
Département
Seine-Saint-Denis

La Micro-Folie fête ses 1 an! Samedi 19 septembre, 18h00 Micro-Folie Epinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Zoom sur la Cathédrale Notre Dame de Paris avec la projection du film de Jean Delannoy « Notre Dame de Paris » avec Anthony Quinn et Gina Lollobridgida.

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Zoom sur la Cathédrale Notre Dame de Paris avec la projection du film de Jean Delannoy « Notre Dame de Paris » avec Anthony Quinn et Gina Lollobridgida.

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