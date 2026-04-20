Vernon

Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Adultes/ados

Parc des Tourelles Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

A bord du Bateau Atelier Vernon.

Dates

– Vendredi 15 mai de16h à 17h15

– Dimanche 31 mai de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15

Sous le signe de la découverte

– Gravure

– L’impression des estampes

Les plaisirs de créer sur l’eau, de laisser l’imaginaire porter les gestes techniques, de composer avec l’œil, tout en étant guidé.

Max 8 personnes

Embarquement Parc des Tourelles Vernon .

Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 95 50 82 80 studiotellusvision@gmail.com

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English : Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Adultes/ados

L’événement Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Adultes/ados Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération