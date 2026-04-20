Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Adultes/ados Vernon
Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Adultes/ados Vernon dimanche 31 mai 2026.
Vernon
Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Adultes/ados
Parc des Tourelles Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
A bord du Bateau Atelier Vernon.
Dates
– Vendredi 15 mai de16h à 17h15
– Dimanche 31 mai de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15
Sous le signe de la découverte
– Gravure
– L’impression des estampes
Les plaisirs de créer sur l’eau, de laisser l’imaginaire porter les gestes techniques, de composer avec l’œil, tout en étant guidé.
Max 8 personnes
Embarquement Parc des Tourelles Vernon .
Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 95 50 82 80 studiotellusvision@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Adultes/ados
L’événement Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Adultes/ados Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition Valérie Prats Rue Saint-Sauveur Vernon 20 avril 2026
- Conférence Les couvents des Pénitents du tiers Ordre aux XVIIe et XVIIIe siècles Espace Philippe Auguste Vernon 23 avril 2026
- Théâtre Un Polar Spaghetti Théâtre du Campus Vernon 25 avril 2026
- Les Harp’Eure Espace Philippe-Auguste Vernon 29 avril 2026
- Dans la roue de Monet Vernon Eure 1 mai 2026