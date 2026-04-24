Fête de l’Estampe MANIFESTEMPE IF (Irrésistible Fraternité) Limoges

Limoges

Fête de l’Estampe MANIFESTEMPE

IF (Irrésistible Fraternité) 8 Rue Charles Gide Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour célébrer la quatorzième édition de la fête de l’estampe, Manifestampe est fait pour vous ! Aux côtés de l’association .748 et de ses invités, participez au défi “Petite cuisine, recettes claquées” afin de participer une exposition-fusion et à des ateliers

facétieux.

Que vous sachiez faire ou, comme certains d’entre nous, pas du tout, vous êtes les bienvenus pour imprimer, presser, tamponner, encrer, tester des supports divers pour des résultats variés! Et comme les créations se font en plusieurs exemplaires, il y a de grandes chances que vous soyez vous-même exposés parmi nous… qui sait!

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

IF (Irrésistible Fraternité) 8 Rue Charles Gide Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 42 12 82 evenement@748.fr

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English : Fête de l’Estampe MANIFESTEMPE

L’événement Fête de l’Estampe MANIFESTEMPE Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole