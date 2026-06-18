Fête de l’étang Etang de Cieux Cieux
Fête de l’étang Etang de Cieux Cieux samedi 18 juillet 2026.
Cieux
Fête de l’étang
Etang de Cieux Avenue du Lac Cieux Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 23:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez passer une journée festive autour de l’étang de Cieux. Au programme vide grenier et marché d’artisans (réservation obligatoire avant le 15/07), jeu du Loup Garou (sur inscription (20 personne max par équipe), concours de fléchettes, atelier créatif pour les enfants de 4-5 ans, jeux et maquillage, initiation au yoga, feu d’artifice à partir de 23h. .
Etang de Cieux Avenue du Lac Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 41 49 51
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English : Fête de l’étang
L’événement Fête de l’étang Cieux a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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