Fête de l’étang Route de l’étang Valherbasse
Fête de l’étang Route de l’étang Valherbasse jeudi 14 mai 2026.
Valherbasse
Fête de l’étang
Route de l’étang Etang Joanna Maria Valherbasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le Comité des fêtes de Montrigaud vous invite nombreux à sa traditionnelle fête de l’étang au niveau de l’étang Joanna Maria.
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Route de l’étang Etang Joanna Maria Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 71 20 mairie.valherbasse@orange.fr
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English : Fête de l’étang
The Comité des fêtes de Montrigaud invites you to its traditional pond festival at the Joanna Maria pond.
L’événement Fête de l’étang Valherbasse a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme
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