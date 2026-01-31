Fête de l’étang Route de l’étang Valherbasse

Valherbasse

Fête de l’étang

Route de l’étang Etang Joanna Maria Valherbasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Comité des fêtes de Montrigaud vous invite nombreux à sa traditionnelle fête de l’étang au niveau de l’étang Joanna Maria.

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Route de l’étang Etang Joanna Maria Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 71 20 mairie.valherbasse@orange.fr

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English : Fête de l’étang

The Comité des fêtes de Montrigaud invites you to its traditional pond festival at the Joanna Maria pond.

L’événement Fête de l’étang Valherbasse a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme