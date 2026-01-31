Valherbasse

Vogue de Miribel

Miribel Valherbasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Miribel se met en fête à l’occasion de sa traditionnelle vogue !

Un rendez-vous très attendu qui rassemble habitants, familles et visiteurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

.

Miribel Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 97 37 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Miribel celebrates its traditional vogue!

This eagerly-awaited event brings together residents, families and visitors in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Vogue de Miribel Valherbasse a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme