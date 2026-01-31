Vogue de Miribel Valherbasse
Vogue de Miribel Valherbasse samedi 4 juillet 2026.
Valherbasse
Vogue de Miribel
Miribel Valherbasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Miribel se met en fête à l’occasion de sa traditionnelle vogue !
Un rendez-vous très attendu qui rassemble habitants, familles et visiteurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
.
Miribel Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 97 37 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Miribel celebrates its traditional vogue!
This eagerly-awaited event brings together residents, families and visitors in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Vogue de Miribel Valherbasse a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valherbasse (Drôme)
- Fête de l’étang Route de l’étang Valherbasse 14 mai 2026
- Visite découverte de l’Asinerie des Combes Asinerie des Combes Valherbasse 6 juin 2026
- Vogue annuelle Saint-Bonnet de Valclérieux Valherbasse 7 août 2026
- Course de caisse à savon Saint bonnet de Valclérieux Valherbasse 8 août 2026
- Vogue de Montrigaud Montrigaud Valherbasse 22 août 2026