Visite découverte de l’Asinerie des Combes Asinerie des Combes Valherbasse

Visite découverte de l’Asinerie des Combes
Asinerie des Combes 105 Chemin Combe Du Rat Valherbasse Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
à partir de 12 ans
Début : 2026-01-31 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-04-26 2026-06-06 2026-07-04 2026-07-11
Découverte d’un élevage d’ânes, de la production de lait d’ânesse et de la transformation en savons
Asinerie des Combes 105 Chemin Combe Du Rat Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 87 54 74 contact@o-lait-danesse.com
English :
Discover a donkey farm, donkey milk production and transformation into soap
