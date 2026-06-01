Fête de l’été Cinéma en plein air et animations Cour de la Mairie Buxy vendredi 26 juin 2026.

Buxy

Fête de l’été Cinéma en plein air et animations

Cour de la Mairie 25 rue de Baranges Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dès 19h, buvette et petite restauration proposées par l’association OUVREZ LE BAL.

Animation démonstration de danses pour adultes (chacha, bachata, salsa), danses de salon (valse, tango, quick step) et West Cost Swing.

A la tombée de la nuit, à 22h15, projection du film L’ENFANT DU DÉSERT par l’équipe Cinévillage de Buxy.

Un vrai moment d’évasion, des paysages désertiques magnifiques, de Gilles de Maistre, avec Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahïl Bouazzaoui.

1h 32min | Aventure, Famille

Synopsis

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.

Venez nombreux fêter l’été ! .

Cour de la Mairie 25 rue de Baranges Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cinevillage@buxy.fr

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English : Fête de l’été Cinéma en plein air et animations

L’événement Fête de l’été Cinéma en plein air et animations Buxy a été mis à jour le 2026-06-12 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II