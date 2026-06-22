Fête de l’été A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan mercredi 1 juillet 2026.

Lannemezan

Fête de l’été

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

En partenariat avec la PMI de Lannemezan, lectures, kermesse et autres activités sont au RDV pour les 0-8 ans !

Le goûter sera offert par la PMI

A l’extérieur de la Médiathèque (derrière sous les arbres). Repli à la salle du renouveau en cas de mauvais temps (places limitées).

Entrée libre, pour les 0-8 ans et leurs accompagnant.e.s

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A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

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English :

In partnership with the PMI in Lannemezan, storytime, a fair, and other activities are on the agenda for children ages 0–8!

Snacks will be provided by the PMI.

Outside the library (behind it, under the trees). In case of bad weather, the event will be moved to the Salle du Renouveau (limited seating).

Free admission for children ages 0–8 and their accompanying adults.

L’événement Fête de l’été Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65