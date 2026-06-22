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Fête du Club au Centre Equestre du Nébouzan LANNEMEZAN Lannemezan

Fête du Club au Centre Equestre du Nébouzan LANNEMEZAN Lannemezan dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
LANNEMEZAN
Adresse
Centre Equestre du Nébouzan
Ville
65300 Lannemezan
Département
Hautes-Pyrénées
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Lannemezan

Fête du Club au Centre Equestre du Nébouzan

LANNEMEZAN Centre Equestre du Nébouzan Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Petits et Grands sont les bienvenus parmi nous pour découvrir ce magnifique endroit et surtout nos merveilleux amis à 4 pattes
Au programme
– De 10H à 12H Concours de Sauts Hobby Horse
– De 12H à 13H30 Repas auberge espagnole
– De 14H à 16H30 Jeux à Poney / Cheval
Le tout dans une ambiance familiale et conviviale !
Renseignements au 06 83 64 22 54
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LANNEMEZAN Centre Equestre du Nébouzan Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 07 30 37 

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English :

Young and old alike are welcome to join us to discover this magnificent place and, above all, our wonderful four-legged friends.
On the schedule:
– 10:00 a.m. 12:00 p.m.: Hobby Horse Jumping Contest
– 12:00 PM 1:30 PM: Potluck lunch
– 2:00 PM 4:30 PM: Pony and Horse Games
All in a friendly, family-oriented atmosphere!
For more information, call: 06 83 64 22 54

L’événement Fête du Club au Centre Equestre du Nébouzan Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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