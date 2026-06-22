Fête du Club au Centre Equestre du Nébouzan LANNEMEZAN Lannemezan

Lannemezan

Fête du Club au Centre Equestre du Nébouzan

LANNEMEZAN Centre Equestre du Nébouzan Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Petits et Grands sont les bienvenus parmi nous pour découvrir ce magnifique endroit et surtout nos merveilleux amis à 4 pattes

Au programme

– De 10H à 12H Concours de Sauts Hobby Horse

– De 12H à 13H30 Repas auberge espagnole

– De 14H à 16H30 Jeux à Poney / Cheval

Le tout dans une ambiance familiale et conviviale !

Renseignements au 06 83 64 22 54

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LANNEMEZAN Centre Equestre du Nébouzan Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 07 30 37

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English :

Young and old alike are welcome to join us to discover this magnificent place and, above all, our wonderful four-legged friends.

On the schedule:

– 10:00 a.m. 12:00 p.m.: Hobby Horse Jumping Contest

– 12:00 PM 1:30 PM: Potluck lunch

– 2:00 PM 4:30 PM: Pony and Horse Games

All in a friendly, family-oriented atmosphere!

For more information, call: 06 83 64 22 54

L’événement Fête du Club au Centre Equestre du Nébouzan Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65