Petit déjeuner littéraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan samedi 4 juillet 2026.

Lannemezan

Petit déjeuner littéraire

A la librairie Le Vent des Mots 47 Rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 11:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’association des Ami.e.s du Vent des Mots vous donne rendez-vous à la librairie autour d’un petit déjeuner littéraire. L’occasion de venir partager vos coups de cœur, vos coups de gueule, votre dernière lecture, …

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A la librairie Le Vent des Mots 47 Rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

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English :

The Ami.e.s du Vent des Mots association invites you to the bookshop for a literary breakfast. This is your chance to share your favorites, your gripes, your latest read, …

L’événement Petit déjeuner littéraire Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65