Fête de l’été Montgesoye
Fête de l’été Montgesoye samedi 20 juin 2026.
Montgesoye
Fête de l’été
Place de la Mairie Montgesoye Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter l’été à Montgesoye! Avec buvette, restauration, Karaoke. .
Place de la Mairie Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 29 11 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Montgesoye a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Montgesoye (Doubs)
- Herborisation estivale Jardin des plantes compagnes Montgesoye 28 juin 2026
- Fleurs de Bach Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye 1 juillet 2026
- Écrire les sens au jardin le toucher Jardin des Plantes compagnes Montgesoye 8 juillet 2026
- Balade botanique dessinée Jardin des plantes compagnes Montgesoye 11 juillet 2026
- Faire ses semences de légumes et fleurs Jardin des plantes compagnes Montgesoye 26 août 2026