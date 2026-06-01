Montgesoye

Fête de l’été

Place de la Mairie Montgesoye Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter l’été à Montgesoye! Avec buvette, restauration, Karaoke. .

Place de la Mairie Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 29 11 37

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Montgesoye a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON