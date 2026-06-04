Fête de l’été Vierzon
Fête de l’été Vierzon mercredi 8 juillet 2026.
Vierzon
Fête de l’été
11 Bis Rue du Pery Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
La Maison de l’Oasis a 30 ans. Stands, animations, jeux pour tous en famille, atelier yoga, mini ferme, baptême poneys .
11 Bis Rue du Pery Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 89 93 44
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English :
L’événement Fête de l’été Vierzon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de VIERZON
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