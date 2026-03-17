Visite commentée estivale tour de ville

Vierzon Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-11 2026-08-25

Découverte du quartier médiéval et du square Lucien Beaufrère, jardin art Déco classé Monument Historique.

Découverte du quartier médiéval et du square Lucien Beaufrère, jardin art Déco classé Monument Historique. 6 .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the medieval quarter and the Lucien Beaufrère Square, an art deco garden listed as a historic monument.

L’événement Visite commentée estivale tour de ville Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON