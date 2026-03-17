Visite commentée estivale tour de ville Vierzon
Visite commentée estivale tour de ville Vierzon jeudi 9 juillet 2026.
Visite commentée estivale tour de ville
Vierzon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-11 2026-08-25
Découverte du quartier médiéval et du square Lucien Beaufrère, jardin art Déco classé Monument Historique.
Découverte du quartier médiéval et du square Lucien Beaufrère, jardin art Déco classé Monument Historique. 6 .
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com
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English :
Discover the medieval quarter and the Lucien Beaufrère Square, an art deco garden listed as a historic monument.
L’événement Visite commentée estivale tour de ville Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON