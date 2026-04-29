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Fête de l’Europe 2026 Nantes Centre et Quartiers Nantes

Fête de l’Europe 2026 Nantes Centre et Quartiers Nantes

Fête de l’Europe 2026 Nantes Centre et Quartiers Nantes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Nantes Centre et Quartiers

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 –
Gratuit : non  Tout public 

Expositions, soirée de courts métrages européens, concerts et conférences, nombreuses découvertes linguistiques et culturelles… Beaucoup d’événements variés au programme !À ne pas manquer :???? Conférence le 19 mai à 18h à Europa Nantes, avec la présence de l’ambassadrice de France à Chypre, à l’occasion de la présidence chypriote du conseil de l’UE, sur inscription????Conférence le 23 mai à 16h à Cosmopolis, avec la présence notamment d’Emmanuel Lebrun-Damiens, directeur de la communication et de la presse du ministère des Affaires étarngères, sur la désinformation, la manipulation de l’info et les interférences avec le débat public???? Soirée des courts-métrages européens le mardi 5 mai à 18h30 au Katorza???? VAM ! Voyage à Milan ! Une soirée italienne conviviale avec bingo, photos podium et pizza le vendredi 22 mai à 18h30 à la Maison de l’EuropeEt aussi :???? Un blind test européen : l’Union fait la note !????Une balade guidée à vélo au départ d’Europa Nantes pour découvrir l’Europe dans son quotidien???? Un atelier-simulation d’une rédaction The Fact Room, marrainé par Marie Thimonier, journlaiste rédactrice à LibérationRetrouvez toute la programmation ici

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

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