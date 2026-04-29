Fête de l’Europe 2026 Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 –

Gratuit : non Tout public

Expositions, soirée de courts métrages européens, concerts et conférences, nombreuses découvertes linguistiques et culturelles… Beaucoup d’événements variés au programme !À ne pas manquer :???? Conférence le 19 mai à 18h à Europa Nantes, avec la présence de l’ambassadrice de France à Chypre, à l’occasion de la présidence chypriote du conseil de l’UE, sur inscription????Conférence le 23 mai à 16h à Cosmopolis, avec la présence notamment d’Emmanuel Lebrun-Damiens, directeur de la communication et de la presse du ministère des Affaires étarngères, sur la désinformation, la manipulation de l’info et les interférences avec le débat public???? Soirée des courts-métrages européens le mardi 5 mai à 18h30 au Katorza???? VAM ! Voyage à Milan ! Une soirée italienne conviviale avec bingo, photos podium et pizza le vendredi 22 mai à 18h30 à la Maison de l’EuropeEt aussi :???? Un blind test européen : l’Union fait la note !????Une balade guidée à vélo au départ d’Europa Nantes pour découvrir l’Europe dans son quotidien???? Un atelier-simulation d’une rédaction The Fact Room, marrainé par Marie Thimonier, journlaiste rédactrice à LibérationRetrouvez toute la programmation ici

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000



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