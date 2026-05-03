Fête de l’huile d’Olive, Sorède, Sorède

Fête de l’huile d’Olive Dimanche 3 mai, 10h00 Sorède Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

En 2006, la Fête de l’huile d’olive voit le jour à Sorède. 20 ans plus tard, ce rendez-vous incontournable du printemps célèbre avec le même engouement l’excellence et les saveurs du terroir local.

De nombreux producteurs et artisans passionnés vous attendent pour une immersion dans l’univers authentique de l’huile d’olive et des produits des Pyrénées-Orientales : huiles, olives, amandes, safran, fromage, miel, thé, vin, jus de fruit, biscuits, confitures, cosmétiques, plantes et végétaux… et plein d’autres produits gourmets !

Programme de la Fête :

Une journée conviviale et familiale avec de nombreuses animations :

10h – Ouverture de la Fête et du marché de producteurs.

10h à 13h – Découverte « Monte à cru avec son poney » avec Horse Compagnie.

10h30 – Démonstrations de Sardanes avec Els Amics Sardanistes de Sureda et la Cobla sols de Banuyls.

11h30 à 12h30 puis 13h30 à 15h : Animation musicale avec la Cobla sols de Banyuls.

Dès 12h : Repas champêtre sur place ; composez votre assiette au fil des stands !

14h à 17h – Atelier « Alimentation et Digestion » avec Horse Compagnie.

15h à 17h30 – Atelier conte « L’olivier magique » par Doogan Caméléones. Viens créer ton héros en écoutant son histoire !

(à partir de 3 ans – 15 minutes par session – réservation souhaitée ·sur place le jour-même ou en amont par téléphone ou à la Mairie de Sorède).

16h – Remise du panier gourmand au gagnant de la chasse au trésor.

17h – Remise du lot au producteur gagnant le concours de la meilleure huile d’olive.

18h – Clôture de la Fête.

En continu (en accès libre) :

Grand jeu gonflable, jeux en bois, parcours mini-golf, exposition avec l’association des aquarellistes de Sorède, dégustation des huiles au Bar à huile avec la présence de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Languedoc-Roussillon, chasse au trésor, sensibilisation au tri des déchets.

Sous réserve de modifications.

Marchés des Producteurs de Pays ® est une marque des Chambres d’agriculture.

Ce sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans. Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d‘acheter les meilleurs produits locaux « à la source ».

DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !

Retrouvez tous les Marchés de Producteurs de Pays ® sur :

https://producteurs66.com

Sorède 66690 Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 89 52 48 »}] [{« link »: « https://producteurs66.com »}]

Rendez-vous dimanche 3 mai pour les 20 ans de la fête de l’huile d’olive ! Venez retrouver les producteurs locaux pour une journée gourmande et festive au pays de l’huile d’olive ! Marché de producteurs de pays huile d’olive

mairie Sorède, chambre d’agriculture 66