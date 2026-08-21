Fête de l’Oulipo, avec l’association Zazie mode d’emploi, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Fête de l’Oulipo, avec l’association Zazie mode d’emploi Samedi 10 octobre, 14h00, 17h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T17:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

De 14h à 16h : La langue française comme vous ne l’avez jamais vue ! Un atelier d’écriture avec l’auteur et linguiste Bernard Cerquiglini.

De 17h à 19h : L’anglais n’existe pas, conférence musicale, avec, en ponctuation ou en marge, des réécritures du texte de Bernard Cerquiglini, mises en musique par Martin Granger.

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Atelier, rencontre et spectacle à la médiathèque Jean Lévy pour jouer avec les mots !

Association Zazie Mode d’Emploi