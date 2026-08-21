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Fête de l’Oulipo, avec l’association Zazie mode d’emploi, Médiathèque Jean Lévy, Lille

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille

Fête de l’Oulipo, avec l’association Zazie mode d’emploi, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Lévy
Adresse
32/34, rue Edouard Delesalle
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre et gratuite

Fête de l’Oulipo, avec l’association Zazie mode d’emploi Samedi 10 octobre, 14h00, 17h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T17:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

De 14h à 16h : La langue française comme vous ne l’avez jamais vue ! Un atelier d’écriture avec l’auteur et linguiste Bernard Cerquiglini.
De 17h à 19h : L’anglais n’existe pas, conférence musicale, avec, en ponctuation ou en marge, des réécritures du texte de Bernard Cerquiglini, mises en musique par Martin Granger.

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Atelier, rencontre et spectacle à la médiathèque Jean Lévy pour jouer avec les mots !

Association Zazie Mode d’Emploi

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