Fête de Montchaud Soupe aux choux et Bal Yssingeaux
samedi 8 août 2026 · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Fête de Montchaud Soupe aux choux et Bal
Communal de Montchaud Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Soupe aux choux (12€/8€) suivi d’un bal gratuit MATH & CO . Soirée organisée par Montchaud Jeunesse. Prévente des repas dès 14h.
.
Communal de Montchaud Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 47 78 52
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English :
Cabbage soup (12?/8?) followed by a free MATH & CO dance. Event organized by Montchaud Jeunesse. Advance meal sales starting at 2 p.m.
L’événement Fête de Montchaud Soupe aux choux et Bal Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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