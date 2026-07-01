Informations pratiques

Yssingeaux

Fête de Montchaud Soupe aux choux et Bal

Communal de Montchaud Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Soupe aux choux (12€/8€) suivi d’un bal gratuit MATH & CO . Soirée organisée par Montchaud Jeunesse. Prévente des repas dès 14h.

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Communal de Montchaud Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 47 78 52

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English :

Cabbage soup (12?/8?) followed by a free MATH & CO dance. Event organized by Montchaud Jeunesse. Advance meal sales starting at 2 p.m.

L’événement Fête de Montchaud Soupe aux choux et Bal Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire